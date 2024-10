Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em comitês de Taka

A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão em comitês do candidato Taka Yamauchi (MDB) pelo fato de ele espalhar panfletos com conteúdos falsos a respeito do prefeito Filippi. A ação foi realizada nesta sexta-feira em três endereços ligados ao emedebista.

Os mandados de busca e apreensão dos panfletos foram cumpridos na Rua Alzira, no Centro, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no Eldorado, e na Rua Caramuru, no Conceição, e foram expedidos pela Justiça Eleitoral a partir de denúncia feita pela Coligação Tamo Junto Diadema.

O panfleto mostra o rosto do prefeito Filippi dizendo que o governo vai criar a taxa de poda de árvore, informação falsa e já desmentida pela Prefeitura Municipal de Diadema. Esse material começou a ser distribuído na última quinta-feira por apoiadores e por lideranças da campanha de Taka.

“Em uma análise superficial dos elementos constantes dos autos, verificam-se evidências importantes de irregularidades no material impugnado (…) considerando a iminência do segundo turno das eleições, de rigor a concessão da medida de busca e apreensão do material para evitar que continue a ser distribuído”, disse o juiz eleitoral Sergio Augusto Duarte Moreira, em seu despacho.

A candidatura de Taka Yamauchi vem sofrendo sucessivas derrotas jurídicas por disseminação de fake news. A média de derrotas de Taka é de 1 a cada 36 horas.