Polícia Civil prende trio com mais de 120 kg de cocaína em Sorocaba

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc), prendeu três homens, com idades entre 18 e 33 anos, que estavam com mais de 120 quilos de cocaína. O flagrante ocorreu na manhã desta segunda-feira (1), na cidade de Sorocaba, interior do estado. Também foram apreendidos dois carros e um revólver.

Durante investigações, os agentes receberam informações de que uma casa, localizada no bairro Jardim Santa Bárbara, era usada para armazenamento de drogas. Ainda apuraram que os suspeitos transportavam os entorpecentes de Sorocaba para a capital.

A equipe viu dois suspeitos manuseando os tabletes de cocaína e realizaram a abordagem. Com a dupla foram encontrados 55 tijolos da droga. Eles foram detidos em flagrante.

Um carro foi visto saindo do local e, de imediato, os agentes iniciaram o acompanhamento. O veículo estacionou em um local aberto e, ao ver as viaturas, o motorista fugiu. Dentro do carro, estavam outros 67 tijolos de cocaína.

Posteriormente, o motorista foi localizado e detido.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação para o tráfico na 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).