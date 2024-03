Polícia Civil prende 8 suspeitos em ‘casas do tráfico’ no centro de SP

A Polícia Civil prendeu oito pessoas em flagrante em duas ‘casas do tráfico’ no centro de São Paulo. Nos imóveis, utilizados para fabricação e armazenamento de entorpecentes, foram apreendidas cerca de 32 mil porções de drogas. As prisões foram realizadas na tarde desta quinta-feira (7).

Os policiais civis do 78º DP (Jardins) investigaram durante 20 dias dois pontos que estariam sendo utilizados para produção e armazenamento de entorpecentes na região. Em um dos locais, na rua Caetano Lama, foi possível identificar e abordar um dos suspeitos, que estava descarregando sacolas de um veículo para uma residência.

Durante a revista, os policiais encontraram grande quantidade de drogas nas sacolas, já embaladas e prontas para a venda. O indiciado confessou que atuava no tráfico e indicou um outro imóvel, na rua Imbaçal, onde as drogas eram produzidas.

Os agentes foram até o local e prenderam seis mulheres e um homem, que estavam confeccionando embalagens para os entorpecentes. No total, foram apreendidas 32 mil porções de drogas, como maconha, crack e cocaína.

Também foram recolhidos dois veículos, duas balanças de precisão e quase cem caixas de morfina. Uma das indiciadas, de 29 anos, era procurada pela Justiça.

O grupo foi preso e o caso levado ao 78º DP (Jardins), onde foi registrado como associação ao tráfico, tráfico de drogas e captura de procurado.