Polícia Civil encontra ‘central’ do tráfico em comunidade de Santos

A Polícia Civil descobriu uma ‘central’ do crime organizado em uma comunidade no bairro do Castelo, em Santos, na quinta-feira (22). O local tinha câmeras de monitoramento instaladas em postes para vigiar a movimentação de policiais. De acordo com as investigações, a área é comandada por um líder de uma facção criminosa. O suspeito, de 31 anos, é procurado pela Justiça pelos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo.

Os agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do 5º Distrito Policial de Santos, com suporte de policiais de outras unidades, desencadearam uma operação para tentar localizar o líder da organização criminosa envolvido no transporte de armas e drogas na área.

Durante a incursão na comunidade, no entanto, os policiais se depararam com os suspeitos envolvidos com o tráfico no local, incluindo o investigado alvo dos agentes, que estavam portando armas de fogo.

O líder do bando tentou fugir em uma moto, mas caiu, momento em que apontou a arma à equipe. Um dos policiais, em legítima defesa, realizou um disparo que atingiu o pé do investigado, que conseguiu fugir com os outros suspeitos por um beco. Os policiais civis seguiram os homens, mas eles se embrenharam no mangue, atravessando o rio para a outra margem e adentrando na mata, conseguindo escapar.

No local monitorado por câmeras, foram apreendidos porções de drogas, como cocaína, skunk, ecstasy e maconha, além de uma espingarda, uma pistola 9 milímetros, assim como um carro e uma moto. O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra autoridade policial, tráfico de drogas e apreensão de veículo no 5º Distrito Policial. As investigações prosseguem para capturar os envolvidos.