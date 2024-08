Polícia Civil de Santos intercepta caminhão com 590 quilos de maconha

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, prendeu um homem, de 47 anos, por tráfico de drogas e receptação, na noite desta sexta-feira (9). O indiciado foi interceptado na Rodovia Raposo Tavares, na região de Presidente Prudente, conduzindo um caminhão produto de furto contendo 590 quilos de maconha.

As investigações que levaram à prisão foram coordenadas pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), da Deic de Santos. Dando continuidade ao combate ao comércio de entorpecentes no litoral paulista, os agentes identificaram que uma organização criminosa estaria utilizando locais em outros municípios como entrepostos para o armazenamento de drogas destinados à região litorânea.

Durante as apurações, foi verificado que o grupo utilizava um caminhão para o transporte das substâncias, sendo que o veículo tinha suas placas rotineiramente trocadas para despistar as forças policiais. Mesmo assim, os agentes conseguiram localizar o veículo e passaram a monitorá-lo.

O caminhão passava com frequência pelas regiões de Marília, Ourinhos, Assis e Presidente Prudente. Nesta última cidade, ele passou a ser acompanhado pela equipes e foi abordado no momento que parou em um posto de gasolina.

Questionado, o homem alegou que transportava sucata para reciclagem com destino à Osasco. No entanto, após vistoria, os policiais encontraram as drogas e as placas utilizadas para tentar ludibriar as equipes.

O homem foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com o veículo e todo o material encontrado, à especializada, em Santos. Exames periciais foram solicitados e o caso, registrado como tráfico de drogas, receptação e localização/apreensão de veículo na 2ª Dise-Deic de Santos.