Polêmicas envolvendo Karla Sofía Gascón afetaram chances de “Emília Pérez” no Oscar

As recentes controvérsias envolvendo a atriz Karla Sofía Gascón, conhecida pelo seu papel em “Emília Pérez”, levantaram discussões sobre o impacto dessas polêmicas na corrida pelo Oscar 2025. A crítica de cinema Flávia Guerra, em entrevista à CNN, analisou como os tumultos em torno de Gascón afetaram as chances de vitória do filme, que recebeu três indicações e conquistou dois prêmios: Canção Original e Atriz Coadjuvante, este último para Zoe Saldanha.

Guerra descreveu “Emília Pérez” como uma obra inovadora, classificada como “esdrúxula” e “corajosa”, destacando sua fusão de musical e ópera. No entanto, as polêmicas relacionadas a tweets antigos de Karla Sofía Gascón parecem ter prejudicado a campanha do filme, levando a uma avaliação mais crítica dos votantes da Academia.

“Ainda Estou Aqui” ganha força na disputa pelo Oscar

As controvérsias envolvendo Gascón podem ter custado à “Emília Pérez” outras vitórias esperadas, como em Roteiro Adaptado ou Direção. Por outro lado, o filme “Ainda Estou Aqui” se beneficiou da visibilidade gerada pelas controvérsias, recebendo destaque nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Essas indicações trouxeram maior visibilidade à produção brasileira, que conquistou atenção justamente quando “Emília Pérez” começava a perder força na disputa.

Guerra também forneceu informações sobre o processo de votação do Oscar. A Academia conta com cerca de 10 mil membros, mas apenas cerca de 2 mil se dedicam à categoria de Melhor Filme Internacional, devido à dificuldade de assistir a todos os filmes internacionais. A indicação de “Ainda Estou Aqui” na categoria principal aumentou as chances de o filme ser assistido e apreciado por esses votantes, o que elevou suas chances de conquista.

Impacto das polêmicas e da estratégia de campanha nas premiações

Essa análise evidencia a importância da visibilidade e de uma estratégia eficaz de campanha no sucesso de filmes internacionais em premiações como o Oscar. Além disso, destaca como polêmicas, como as envolvendo Karla Sofía Gascón, podem impactar negativamente as oportunidades de vitória nas competições cinematográficas.