Polêmica nas redes sociais: candidata demitida por whatsApp antes de iniciar novo emprego

Um caso recente que ganhou destaque nas mídias sociais envolve uma profissional que foi demitida via mensagem poucos dias antes de iniciar um novo trabalho. A situação gerou indignação entre os internautas, que criticaram a postura da empresa envolvida, alegando falta de ética e profissionalismo.

A profissional, identificada como Kirsty, recebeu uma ligação do futuro supervisor onde foi informada sobre a retirada da oferta de emprego. Na conversa, ele expressou seu pesar pela decisão, mencionando que um candidato inicialmente preferido havia se manifestado novamente para a vaga. “Tomamos a difícil decisão de retirar a oferta de trabalho. Lamento por isso e, obviamente, desejo a você nada além de boa sorte para encontrar uma nova posição em um outro lugar”, disse o chefe.

Preocupada com a situação, Kirsty explicou que já havia deixado seu emprego anterior e estava programada para começar na nova empresa na próxima semana. Diante da indagação sobre o motivo da decisão abrupta, o supervisor esclareceu: “O candidato que nós originalmente queríamos para este trabalho reapareceu. Eu entendo que isto possa te causar algumas dificuldades; nós vamos pagar seu período de uma semana, conforme seu período de experiência”.

Em resposta à justificativa, Kirsty expressou sua desaprovação, chamando a atitude de antiprofissional. O supervisor rebateu afirmando que haviam dois candidatos para a vaga e que ela ficou em segundo lugar. A profissional pediu ao menos uma referência que explicasse as circunstâncias para futuras entrevistas, mas o pedido foi negado com a justificativa de que não tinham informações suficientes sobre seu desempenho: “Nós não vimos o seu trabalho para que possamos escrever uma referência”, respondeu o chefe.

Kirsty finalizou a conversa com um cético “Obrigado por nada”. Posteriormente, a empresa contatou-a solicitando a remoção de uma avaliação negativa que ela havia postado em uma plataforma chamada Glassdoor, questionando a legitimidade do feedback dela: “Olá, percebi que você escreveu no Glassdoor dizendo que nosso processo de recrutamento não era profissional. Não acho que esse seja um feedback nenhum pouco justo. Você poderia retirá-lo?”.

O episódio repercutiu amplamente nas redes sociais após Ben Askins, especialista em carreiras britânico, comentar sobre a situação em um vídeo no TikTok, que já acumula mais de 400 mil visualizações e diversos comentários críticos em relação à empresa. “Mandou tudo isso via WhatsApp é um absurdo”, comentou um usuário. Outro sugeriu medidas legais: “Leve eles para a corte”.