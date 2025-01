Polêmica envolve atuação de L7NNON em novela da Globo

Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ), comunicou à colunista que, até o presente momento, a Rede Globo não fez nenhum pedido de autorização especial para que o rapper L7NNON atue em sua novela. O sindicato está avaliando as ações necessárias para resolver essa situação.

A controvérsia gira em torno da exigência de que todo artista que deseje atuar em uma produção audiovisual possua o registro profissional conhecido como DRT. “Em nenhum momento foi solicitado autorização para que L7NNON participasse da novela”, declarou Hugo Gross. “Precisamos entender por que estão tentando escalar um cantor para um papel de ator. É fundamental esclarecer se ele se apresentará apenas cantando, pois existem muitos atores desempregados que poderiam assumir essa função”, completou o executivo, ressaltando que o SATED-RJ não hesitará em adotar as medidas judiciais cabíveis, se necessário.

L7NNON: Música, autoestima e representatividade

No contexto musical, L7NNON lançou recentemente o videoclipe de sua nova música, intitulada ‘Júpiter’, em uma data significativa: o Dia da Consciência Negra. O single já está disponível desde junho em todas as plataformas digitais sob o selo HHR Records.

Com versos como “esse teu cabelo enrolado é o que me embaraçou / Ela passou, o efeito foi dominó”, o rapper narra a história de um amor negro. Ele destaca a importância de compor uma canção romântica como forma de transmitir mensagens significativas e elevar a autoestima dos jovens: “Acredito que ajudar os jovens a conquistar sua autoestima desde cedo é essencial. Estou muito satisfeito com este trabalho e espero que o público se identifique com cada verso”.

A crescente relação entre suas canções sobre amor e a autoestima refletida nas letras também se conecta à escolha da data de lançamento do clipe. Em 2023, L7NNON decidiu deixar seu cabelo crescer naturalmente, adotando um estilo black, o que gerou diversas reações nas redes sociais, incluindo críticas por parte de internautas.