Polaris RZR domina SSVs no Dakar 2025 com liderança imbatível

O Rally Dakar 2025 chegou ao aguardado dia de descanso em Ha’il, após cinco etapas de grande desafio, que testaram os limites de resistência e desempenho dos competidores. Para o Sébastien Loeb Racing – RZR Factory Racing Team, no entanto, este descanso é mais uma confirmação de sua liderança imbatível no segmento SSV.

Com uma nova pintura e formação estratégica de três equipes, a SLR tem dominado o ritmo desde o início da competição. Já somando três vitórias importantes – incluindo o prólogo, a etapa 1 e a etapa desafiadora de 48h Chrono –, os pilotos Brock Heger e Max Eddy Jr. (#425) e Xavier de Soultrait (XDS) e Martin Bonnet (#400) dominam o topo da classificação geral, ocupando as posições P1 e P2, respectivamente.

Classificação da Equipe Sébastien Loeb Racing após a Etapa 5:

#425 – Brock Heger e Max Eddy Jr.

Posição Geral: P1

Tempo acumulado: 31h 51’ 54”

Posição Geral: P2

Diferença: +1h 18’ 30”

Posição Geral: P26

Desde o prólogo, a equipe se destacou, com Brock Heger registrando o melhor tempo e XDS ficando apenas 25 segundos atrás. A vitória na primeira etapa foi seguida de um triunfo espetacular de Brock na etapa de 48h Chrono. Ao longo das etapas subsequentes, a equipe consolidou sua força, alcançando pódios adicionais e demonstrando resiliência diante dos desafios.

Gilberto Padovan, Head de Marketing da Polaris do Brasil, falou sobre o desempenho da equipe:

“Estamos extremamente orgulhosos do desempenho fenomenal do Polaris RZR Factory Racing Team até agora no Dakar 2025. Essas conquistas refletem não apenas o talento de nossos pilotos e equipes, mas também a engenharia de ponta e a confiabilidade do Polaris RZR Pro R. Este é o espírito do Dakar: superação, resistência e excelência.”

TH-Trucks: Determinação em Alta Velocidade

A TH-Trucks também está se destacando no Dakar, com todas as suas equipes ainda na disputa. Enrico Gaspari e Fausto Mota (#406) seguem firmes na P6 geral, com boas posições nas etapas iniciais. Mesmo enfrentando dificuldades, como penalidades e problemas mecânicos, a equipe mostra resiliência e compromisso com a competição.

Classificação da TH-Trucks após a Etapa 5:

#406 – Enrico Gaspari e Fausto Mota

Posição Geral: P6

e Posição Geral: #434 – Domingo Roman e Oscar Bravo

Posição Geral: P21

e Posição Geral: #435 – José Ignacio Gayoso e Santiago Javier Ramiro

Posição Geral: P29

Próximos Desafios:

Com seis etapas restantes e o pódio final marcado para 17 de janeiro em Shubaytah, Arábia Saudita, as equipes Sébastien Loeb Racing e TH-Trucks permanecem focadas e determinadas a concluir o maior rally do mundo com excelência.

