Dakar termina primeira semana com brasileiros na luta por pódio

A 47ª edição do Rally Dakar, que está em disputa até o dia 17 de janeiro na Arábia Saudita, segue surpreendendo pelo nível de dificuldade. Com largada no último dia 4 de janeiro, quando realizou sua primeira etapa, a prova até agora não teve nenhuma de suas grandes estrelas da categoria principal, a Ultimate (carros), no domínio de uma especial – nome do trecho formado geralmente por 400 a 500km cronometrados e com duração de um dia.

Mais do que isso, os favoritos têm sofrido baixas pesadas: já abandonaram os espanhóis Nani Roma/Alex Haro, os também espanhóis e atuais campeões Carlos Sainz e Lucas Cruz e o sempre super favorito Sebastién Loeb (França) e seu navegador Fabian Lurquin (Bélgica). Roma e Haro bateram de frente com um concorrente e os demais inutilizaram seus carros em capotamentos – todos sem consequências graves para pilotos e navegadores. Amanhã (10), a caravana do Dakar faz sua única parada de “descanso” – um momento em que, na verdade, mecânicos e engenheiros continuam a trabalhar freneticamente para enfrentar a semana final.

Jovens vencedores – Nas cinco etapas realizadas até agora, a nova geração do rally venceu quatro, com destaque para a segunda delas, justamente a que durou 48 horas e quase mil quilômetros, quando a vitória foi do lituano Rokas Baciuska, de 25 anos, que compete em parceria com o navegador espanhol Oriol Mena.

No dia seguinte, frisando o momento de renovação do Dakar, do qual fazem parte os brasileiros Lucas Moraes e Cadu Sachs (detalhes abaixo), o sul-africano Saood Variawa, de apenas 19 anos, faturou a terceira especial, tornando-se o piloto mais jovem a dominar um dia no mais duro desafio do esporte. Variawa compete em parceria com o navegador francês François Cazalet. Curiosamente, a liderança na Ultimate é da dupla sul-africana Henk Lategan/Brett Cummings, que ainda não venceu uma especial, mas é a melhor na soma dos tempos de todos os dias.

O Brasil continua em destaque nesta edição do Dakar. Na classificação geral após cinco etapas, o piloto Lucas Moraes atualmente é o quinto colocado na categoria Ultimate e se mantém como candidato ao pódio da prova. Já o navegador Cadu Sachs segue como segundo colocado na Challenger, disputada por protótipos leves, ao lado do piloto português Gonçalo Guerreiro.

”Drama” no deserto – “Na especial de hoje (quinta-feira), esperávamos melhorar um pouco nossa colocação na classificação geral. Mas nos perdemos e demoramos demais pra encontrar novamente a trilha. No deserto, sem referências, se você se perde, vira um drama. Também tivemos um pneu furado, que nos atrasou bastante”, detalhou Moraes.

“Então, tivemos que acelerar ao máximo – e assumir riscos – nos 200km finais da especial. Nesse momento, deixamos de lado a prudência e mandamos ver, porque, pra terminar o Dakar com um bom resultado, é importante não estar muito distante dos líderes. Nesse ponto, acho que fomos bem, recuperamos boa parte do tempo. Mas no geral a semana foi dura com a gente. Lideramos a corrida em dois dias, mas tivemos muitos contratempos. O importante é entender que isso faz parte da dinâmica do Dakar. Vamos manter o foco aumentar o ritmo nesta segunda semana de prova, que é a decisiva. Estamos na briga, o que é o mais importante”, destacou.

”Carro está inteiro” – “Ontem andamos mais devagar para evitar ter um furo de pneu, mas acabou acontecendo, infelizmente. Atacamos quando sentimos que tínhamos condições e nos sentíamos confortáveis para isso. Hoje, tivemos mais um furo, que nos atrasou, mas faz parte. Mas completamos as etapas e o carro está inteiro, em ótimas condições. Preciso salientar que a navegação do Cadu novamente foi perfeita. Estamos bem felizes e satisfeitos por sabermos que temos condições de terminar bem esse Dakar”, avaliou Gonçalo Guerreiro.

Na etapa desta quinta-feira na categoria Ultimate, a vitória foi do norte-americano Seth Quintero, que conta com a navegação do alemão Dennis Zenz. Até este momento, o Dakar percorreu 2.623km de trechos cronometrados.

RESULTADO CATEGORIA ULTIMATE – CARROS

Etapa 5 / 9 de janeiro / Alula-Hail / 428km cronometrados / 492km totais

1) Seth Quintero (EUA)/Dennis Zenz (Alemanha), Toyota GR DKR Hilux, em 4h32min53s

2) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 0min01s

3) Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergvist (Suécia), Ford Raptor, a 0s08s

4) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota GR DKR Hilux, a 0min54s

5) Yazeed Al Rajhi (Arábia Saudita)/Timo Gottschalk (Alemanha), Toyota Overdrive, a 4min17s

6) Saood Variawa (África do Sul)/François Cazalet (França), Toyota TGR, a 05min00s

7) Lucas Moraes (Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota GR DKR Hilux, a 09min24s

18) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century CR7, a 25min28s

31) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 50min08s



Classificação Geral / Após cinco etapas / Seis primeiros + brasileiros1) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota GR DKR Hilux, 2.623km em 28h10min11s

2) Yazeed Al Rajhi (Arábia Saudita)/Timo Gottschalk (Alemanha), Toyota Overdrive, a 10min17s

3) Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergvist (Suécia), Ford Raptor, a 20min54s

4) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 35min00s

5) Lucas Moraes (Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota GR DKR Hilux, a 41min55s

6) Mitchell Guthrie (Estados Unidos)/Kellon Walch (Estados Unidos), Ford Raptor, a 42min44s

23) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 4h13min42s

25) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century CR7, a 5h25min14s



47º DAKAR RALLY

País Arábia Saudita

6ª edição no Oriente Médio

Roteiro inédito

Principal desafio deserto Empty Quarter

70 nacionalidades na disputa

190 países assistem à prova

70 emissoras de TV em todo o mundo



OS COMPETIDORES

807 pilotos e navegadores

43 mulheres

120 estreantes



AS MÁQUINAS

439 veículos

8 categorias

139 carros

139 motos

65 caminhões

54 protótipos leves

40 UTVs (produzidos em série)

2 Stocks (carros de produção modificados)



OS BRASILEIROS

Lucas Moraes – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Toyota GR DKR Hilux EVO, equipe TGR

Marcos Moraes – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Toyota Hilux Overdrive, equipe Overdrive

Marcelo Gastaldi – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Century CR7, equipe Century Racing

Maykel Justo – navegador de Marcos Moraes (acima), categoria Ultimate (carros), modelo Toyota Hilux Overdrive, equipe Overdrive

Cadu Sachs – navegador do português Gonçalo Guerrero, categoria Challenger (protótipos leves), modelo Taurus T3 Max, equipe BBR



A CORRIDA

7.753 quilômetros de percurso

5.145 quilômetros de “especiais” (trechos cronometrados)

13 dias de corrida

1 dia de descanso (10 de janeiro)

1 desafio de 48 horas (etapa 2, dias 5 e 6 de janeiro)

1 etapa maratona (8 de janeiro)

Largada primeira etapa dia 4 de janeiro

Chegada 17 de janeiro



AS DISTÂNCIAS

Atividade / Data / Trecho / Cronometrado / Total_

Prólogo / 3 de janeiro / Bisha-Bisha / 29km / 79km

Etapa 01 / 4 de janeiro / Bisha-Bisha / 412km / 500km

Etapa 02 / 5 e 6 de janeiro / Bisha-Bisha / 971km / 1.067km

Etapa 03 / 7 de janeiro / Bisha-Al Henakiyah / 327km / 679km

Etapa 04 / 8 de janeiro / Al Henakiyah-Alula / 415km / 588km

Etapa 05 / 9 de janeiro / Alula-Hail / 428km / 491km

Intervalo / 10 de janeiro / Hail

Etapa 06 / 11 de janeiro / Hail-Al Duwadimi / 606km / 829km

Etapa 07 / 12 de janeiro / Al Duwadimi-Al Duwadimi / 481km / 745km

Etapa 08 / 13 de janeiro / Al Duwadimi-Riad / 487km / 733km

Etapa 09 / 14 de janeiro / Riad-Haradh / 357km / 589km

Etapa 10 / 15 de janeiro / Haradh-Shubaytah / 123km / 636km

Etapa 11 / 16 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 284km / 516km

Etapa 12 / 17 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 62km / 132km

TOTAIS: 5.145km de trechos cronometrados (etapas) e 7.753km de percurso total