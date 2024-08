PodDelas lança novo programa: “Desafio na Cozinha” com Álvaro Xaro

Uma nova aventura gastronômica chega no PodDelas! Sob o comando da chef Gleice Simões e o mais novo apresentador do canal, Álvaro, os domingos nunca mais serão os mesmos. A cada episódio, os espectadores serão presenteados com uma deliciosa competição culinária, repleta de tensão, risadas e, claro, muito sabor.

No “Desafio na Cozinha”, Gleice ensinará o passo a passo de uma receita, que Álvaro e um convidado especial tentarão recriar. Eles podem escolher entre unir forças e trocar dicas ou enfrentar o desafio sozinhos. Mas será que conseguirão impressionar a chef com suas habilidades?

Formato do Programa:

Primeira Etapa

A Receita: Cada episódio começa com Gleice apresentando a receita que será o desafio. A chef grava o preparo em etapas, permitindo que o público também possa acompanhar e reproduzir em casa. Durante o processo, Álvaro interage com o convidado para descobrir o nível de experiência dele na cozinha.

Segunda Etapa

O Desafio: Após a demonstração, Álvaro e seu convidado têm a tarefa de recriar a receita por conta própria. Eles podem se ajudar, mas a chef estará de fora, apenas observando.

Terceira Etapa

Cartas de Sabor: Para apimentar a competição, há as “Cartas de Sabor”, que podem adicionar elementos surpresa ao desafio. Álvaro decide se essas cartas serão usadas, e se optar por usá-las, tanto ele quanto seu convidado enfrentam o mesmo número de vantagens ou desvantagens, como cozinhar de olhos vendados ou receber ajuda extra.

Quarta Etapa

Final: No final do episódio, Gleice experimenta os pratos e avalia com base na apresentação, tempo de execução e sabor. Os resultados são publicados no Instagram do PodDelas.

Onde e Quando Assistir: O programa vai ao ar todos os domingos, ao meio-dia, no canal PodDelas. As receitas completas e os melhores momentos também serão compartilhados no Instagram e TikTok do PodDelas.

Prepare-se para um show que vai além da culinária, trazendo diversão, desafios e muita emoção para os amantes de gastronomia. Não perca!