Podcast “Psicologia na Prática” chega a marca de 1 milhão de seguidores no Spotify

No cenário efervescente dos podcasts brasileiros, o “Psicologia na Prática” atinge a marca de 1 milhão de seguidores, consolidando-se também como o 3º podcast mais ouvido no Spotify Brasil. Lançado em dezembro de 2019 pela pela psicóloga Alana Anijar, é considerado um dos mais relevantes sobre psicologia na plataforma de streamings.

Com episódios semanais, Alana traz conceitos de maneira simples e uma abordagem direta sobre temas como saúde mental, autoestima, autoconhecimento e inteligência emocional. Especializada em terapia cognitiva comportamental, a psicologa oferece conteúdo prático e valioso, traduzindo os princípios da psicologia em ferramentas aplicáveis ao cotidiano de seus ouvintes.

“Disponibilizar conteúdo gratuito nessa plataforma e observar seu impacto positivo na vida das pessoas é incrível! É inspirador ver a Psicologia sendo valorizada e disseminada de maneira moderna, dinâmica e acessível”, destaca Alana.

De janeiro a setembro de 2023, houve um aumento de 36% na produção de podcasts e crescimento de 28% no consumo, em comparação ao mesmo período de 2022, de acordo com dados do Spotify Brasil. O levantamento evidencia a presença dos podcasts na vida dos ouvintes, que desfrutam de uma ampla oferta de conteúdo, tanto nacional quanto internacional.