Podcast do MinC: Fundação Casa de Rui Barbosa é tema do quarto episódio

Memória, patrimônio e diversidade cultural são alguns dos assuntos abordados no quarto episódio da segunda temporada do Podcast do MinC. O tema do programa é a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). Dividida em dois blocos, a atração tem como entrevistados o presidente da entidade vinculada ao Ministério da Cultura, Alexandre Santini, e o secretário de Formação, Livro e Leitura da Pasta, Fabiano Piúba.

A FCRB é uma das mais importantes instituições brasileiras de cultura e preservação de documentos, além da divulgação de obras e acervos relacionados à literatura brasileira e outros estudos. Abriga um museu na casa que pertenceu ao jurista, político e advogado e intelectual Rui Barbosa de Oliveira, no Rio de Janeiro.

“É o primeiro museu-casa do Brasil e uma referência dessa modalidade. Após tornar-se fundação, nos anos 1960, ela constituiu o Centro de Pesquisa. E o trabalho de preservação de documentos, que começou com o acervo e patrimônio do Rui, ganhou dimensão própria. A FCRB tornou-se referência na pesquisa acadêmica e na preservação de documentos e formou o Centro de Memória e Informação”, conta Santini.

Ele destaca ainda o Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação, que reúne cartas, documentos, pinturas e objetos pessoais de escritores como Fernando Sabino, Maria Clara Machado, Vinicius de Moraes e Clarice Lispector. “A FCRB é um campus. Uma mistura de instituição de pesquisa, de difusão cultural e equipamento cultural”, conclui.

O presidente da entidade ressalta ainda o valor da salvaguarda da memória. “A gente sempre costuma associar memória ao passado. Mas só conseguimos construir o futuro com a memória. Sempre que estamos falando da memória histórica, documental, preservação, pesquisa histórica, estamos tratando de construir possibilidades e ferramentas para se pensar e projetar o futuro. Democratizar o passado é importante para construirmos o futuro”.

“A FCRB é uma das instituições mais antigas do Brasil e com papel importante nas políticas de patrimônio, da memória e do acervo. Detém um acervo histórico importante, não somente do Rui, mas também incorporado, como a literatura de cordel, expressão artística e cultural relevante para a identidade e a diversidade cultural brasileira”, enfatiza Fabiano Piúba.

Segunda temporada

A segunda temporada do Podcast aborda as entidades vinculadas ao MinC. Traz seis episódios, um por semana, com duração média de 50 minutos, apresentados pela jornalista Thais Maruoka.

Os programas reúnem dois ou três convidados, entre representantes das vinculadas e do Ministério. A atração pode ser conferida no canal do MinC no YouTube e no Spotify.