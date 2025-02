Pneus Prometeon são decisivos em vitória de Martin Macík Jr. no Dakar 2025

A Prometeon, empresa líder no desenvolvimento, produção e comercialização de pneus para os setores industrial, agrícola e OTR, celebra a extraordinária vitória de Martin Macík Jr. na categoria Truck na 47ª edição do Dakar, o lendário rali realizado no deserto da Arábia Saudita de 3 a 17 de janeiro.

Com um percurso de 7.700 km, incluindo 5.100 km de trechos cronometrados divididos em 12 etapas, uma fase de cronometragem especial de 48 horas e uma etapa maratona sem assistência técnica, o Dakar 2025 provou ser mais uma vez a corrida mais exigente do mundo. Os pneus Prometeon S02 Rally, projetados para suportar as condições mais adversas, proporcionaram desempenho excepcional para Macík e sua equipe na areia e na rocha, suportando todas as tensões a que foram submetidos e provando ter papel decisivo na vitória sobre o segundo colocado, vencendo com uma diferença de 2 horas e 21 minutos, sendo 10 etapas vencidas em 12.

Os pneus S02 Rally utilizados na corrida são o resultado de uma estreita colaboração entre a equipe de P&D da Prometeon e a equipe MM Technology, bem como a experiência adquirida pela Italtrans Racing Team durante a edição de 2024 do rali considerado o mais difícil do mundo, onde Claudio Bellina, fundador e piloto da equipe Italtrans, correu com pneus Prometeon. A estreita colaboração entre o mundo do automobilismo e os centros de inovação da Prometeon permitiu que a empresa testasse e otimizasse ainda mais a confiabilidade e o desempenho de seus produtos para competições de rali, levando ao desenvolvimento de um produto específico, os pneus S02 Rally.

“Estou emocionado com a vitória que não teria sido possível sem o apoio da Prometeon, nossa parceira. O pneu S02 Rally, que desenvolvemos juntos, resistiu às duras condições do Dakar e nos levou ao primeiro lugar. Estou ansioso por mais desafios que enfrentaremos juntos”, afirmou Martin Macík Jr., piloto da equipe vencedora da MM Technology.

“Estamos orgulhosos de ter contribuído para a vitória de Martin Macík Jr. ao equipar seu caminhão para o Dakar”, disse Alexandre Bregantim, diretor de tecnologia da Prometeon. “Também estamos orgulhosos de ter apoiado a equipe Italtrans, com Claudio Bellina, Danilo Petrucci e Marco Arnoletti, em sua jornada. O Dakar representa o verdadeiro campo de provas para a confiabilidade e excelência dos nossos pneus, concebidos para proporcionar um desempenho superior mesmo nas condições mais extremas, e fornece informações valiosas para a melhoria contínua dos nossos produtos.”

O pneu Prometeon S02 Rally, que estreou na edição deste ano da competição, faz parte da nova Série 02 e compartilha o mesmo pacote tecnológico, especificamente adaptado para competições de rali. Paredes laterais reforçadas, um padrão de piso personalizado, o composto formulado para garantir a máxima tração em uma ampla faixa de temperaturas e superfícies e a estrutura reforçada do pneu e do talão: tudo neste pneu foi projetado para oferecer excelente integridade estrutural durante o uso off-road em suas condições mais extremas.