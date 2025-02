PMEs de SP reforçam modelo presencial e reduzem vagas em outros formatos

Um levantamento exclusivo da Sólides, empresa líder em tecnologia para gestão de pessoas em pequenas e médias empresas (PMEs), revela uma tendência crescente de adoção do modelo presencial no estado de São Paulo. Em 2024, 82,1% das vagas abertas foram para trabalhos presenciais, um aumento de 4,3% em relação a 2023, quando o formato representava 77,9% das oportunidades.

Por outro lado, a soma das vagas nos formatos remoto e híbrido caiu de 22% em 2023 para 18,7% em 2024, o que representa uma queda de 15,3%. Separadamente, o modelo remoto registrou uma redução de 15,5%, passando de 7,6% para 6,4%, enquanto o modelo híbrido caiu de 14,4% para 12,2%, uma retração de 15,2%.

Para Ale Garcia, co-CEO e cofundador da Sólides, os números refletem um movimento das PMEs em busca de maior integração presencial entre os colaboradores. “O crescimento das vagas presenciais indica que muitas pequenas e médias empresas estão priorizando a interação presencial como estratégia para fortalecer a cultura organizacional e impulsionar a produtividade. No entanto, é importante observar que os modelos remoto e híbrido ainda têm um espaço relevante no mercado, principalmente em setores que demandam maior flexibilidade”, afirma.

As PMEs têm um papel fundamental no cenário econômico brasileiro. De acordo com o CAGED, mais de 70% dos novos empregos criados no país são em micro, pequenos e médios negócios nacionais. Em São Paulo, este setor foi responsável por 81,3% do total de empregos com carteira assinada no território paulista em 2023, de acordo com o Governo do estado.

Os dados também apontam que, embora o trabalho remoto e híbrido sejam reconhecidos por sua eficiência em determinados setores, eles enfrentam desafios estruturais e culturais em muitas PMEs. “A adoção do trabalho remoto exige investimentos tecnológicos e adaptações que nem todas as empresas conseguem implementar rapidamente. Já o modelo híbrido, que poderia ser um meio-termo, parece estar perdendo força, talvez pela complexidade de gestão e coordenação que ele traz”, analisa Garcia.

Em todo o país, 89,7% das vagas abertas no ano passado pelas mais de 35 mil PMEs parceiras da HR Tech foram para o modelo presencial, um aumento em relação aos 87,8% de 2023. Já o modelo híbrido respondeu por 6% das oportunidades (queda de 7,6% em 2023), e o remoto, por 4,2% (ante 4,5% no ano anterior). Somando remoto e híbrido, a queda proporcional foi de 15,6%, evidenciando um movimento contrário à flexibilidade que marcou anos anteriores.

Mesmo com a retração das modalidades de trabalho remoto e híbrido, Ale acredita que os modelos flexíveis ainda têm espaço para crescer no futuro: “Com a contínua transformação digital e a modernização das PMEs, modelos híbrido e remoto podem voltar a ganhar força no futuro. É um movimento que tem potencial para acontecer de forma mais gradual e consistente.”