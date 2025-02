PM, sogra e criança de 3 anos são mortos baleados no Rio de Janeiro

Um trágico incidente ocorreu em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, no último sábado (1º), quando um policial militar de folga foi fatalmente baleado. Atingido junto de sua sogra e de sua enteada de apenas três anos, o ataque resultou em múltiplas fatalidades.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, criminosos abordaram o veículo do policial, Bruno Barbosa de Abreu, efetuando vários disparos. Os agressores não foram identificados e conseguiram escapar após o ataque.

A criança, que também estava no carro com o policial, sua esposa e sua sogra, foi rapidamente levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pilar. Infelizmente, a menina não sobreviveu aos ferimentos. Das quatro pessoas envolvidas no incidente, apenas a esposa do policial conseguiu escapar ilesa.

A equipe de perícia foi acionada imediatamente após o ocorrido e o local do crime foi isolado para investigação. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já está à frente da apuração dos fatos. A Polícia Civil confirmou que diligências estão sendo realizadas para identificar os responsáveis pelo ataque e compreender a motivação por trás deste ato violento.

O assassinato do policial levanta preocupações sobre a segurança na região e a violência enfrentada pelos agentes das forças de segurança no exercício de suas funções. O caso segue em investigação e mais informações deverão ser divulgadas nas próximas horas.