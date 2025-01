Rio de Janeiro enfrenta alta criminalidade em 2024, com 84 veículos roubados diariamente

O Rio de Janeiro enfrenta uma crescente onda de criminalidade, com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) revelando que, em média, 84 veículos foram roubados diariamente ao longo de 2024. No dia 30 de maio, diversos incidentes de roubo foram registrados, destacando a gravidade da situação.

Além dos roubos de automóveis, os dados indicam um aumento significativo nas ocorrências de assaltos à mão armada, com uma média de 160 registros a cada 24 horas. Essa escalada da violência tem preocupado tanto as autoridades quanto a população.

No dia anterior, uma operação policial na Rua Cunha Moreira, localizada no bairro Taquara, resultou em um confronto entre policiais militares e dois suspeitos. A ação culminou na recuperação de dois veículos, além da apreensão de 14 celulares e oito mochilas que pertenciam às vítimas dos roubos.

Em comparação ao ano anterior, os números refletem um aumento alarmante: quase 40% a mais em roubos de veículos em todo o estado, totalizando mais de 30 mil ocorrências registradas. Esse panorama ressalta a necessidade urgente de medidas eficazes para conter a criminalidade.

Na manhã da mesma quarta-feira, um grupo de criminosos tentou realizar uma série de assaltos em veículos na Linha Amarela. Apesar das tentativas da polícia em cercar a área para capturar os suspeitos, nenhum deles foi detido.

Uma perseguição policial que foi exibida ao vivo durante o programa RJ1 mostrou o desfecho dramático de um indivíduo armado que foi baleado após colidir o carro roubado e se render às autoridades.

Outro incidente ocorreu na Avenida Marechal Rondon, no Engenho Novo, onde um motorista foi abordado enquanto aguardava no sinal vermelho e foi mantido sob a mira de armas durante o roubo.

Em resposta ao crescimento dos crimes, a Polícia Militar (PM) informou ter intensificado o policiamento nas ruas, realocando cerca de 1.100 policiais que atuavam em Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Além disso, foi destacado o lançamento do novo batalhão tático composto por motociclistas para melhorar a agilidade nas operações policiais.

A PM também tem investido em tecnologia e inteligência para combater a criminalidade. O uso de sistemas avançados como reconhecimento facial e identificação de placas já resultou na prisão de aproximadamente 30 mil indivíduos envolvidos em atividades criminosas somente neste ano.