PM Rodoviária prende 4 com mais de 360 kg de drogas no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu três homens e uma mulher, entre 20 e 30 anos, por tráfico de drogas na rodovia Castello Branco, em Porangaba, no interior de São Paulo, na quinta-feira (7). As equipes encontraram mais de 363 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, em um caminhão ocupado pelo bando.

Os policiais realizavam a Operação Impacto Divisa quando abordaram um caminhão para fiscalização. Durante a vistoria, foram encontrados 142 tijolos de crack, que totalizaram 146 quilos, e mais 200 tijolos de cocaína com quase 218 quilos.

Os entorpecentes estavam no compartimento de carga do veículo, dentro de tambores de 200 litros. Quatro celulares, tickets de pedágio e R$ 200 em espécie também foram apreendidos na ação e encaminhados à perícia.

No local, foi apurado que os suspeitos carregaram o caminhão no Mato Grosso do Sul com destino à capital paulista.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Botucatu, onde permaneceram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.