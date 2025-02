PM Rodoviária encontra mais de 440 kg de drogas escondidas em carga de móveis usados

Equipes do 2° Batalhão de Polícia Militar Rodoviária encontraram 441 quilos de drogas escondidas em uma carga de móveis usados. A abordagem aconteceu na rodovia Raposo Tavares, na cidade de Assis, no interior de São Paulo, na terça-feira (5). O motorista do caminhão foi preso em flagrante.

Os policiais estavam em patrulhamento quando desconfiaram de um motorista e fizeram a abordagem.

Durante a vistoria, foram encontrados 292 tabletes de maconha, que pesavam 325 quilos, além de 106 pacotes de Skank, com 115 quilos, e outros quatro de haxixe, com 1,3 quilo.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas à perícia. O motorista, que tinha passagens por porte ilegal de arma e tráfico de drogas, foi levado à Central de Polícia Judiciária de Assis, onde permaneceu à disposição da Justiça.