Denarc intercepta caminhão e apreende mais de 1,2 mil tijolos de maconha em Assis

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), apreendeu mais de mil tijolos de maconha que eram transportados no compartimento secreto de um caminhão. O flagrante ocorreu nesta quinta-feira (23), na rodovia Miguel Jubran, em Assis, no interior paulista.

Após investigações, uma equipe da 6ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) verificou que um veículo estaria transportando grande quantidade de entorpecentes para alimentar pontos do tráfico na cidade de São Paulo.

Com as informações do modelo e placa do caminhão, os policiais localizaram o veículo e abordaram o motorista, de 27 anos. O veículo foi levado até um pátio em Guarulhos para ser inspecionado.

Durante vistoria, foi localizado um compartimento secreto na lateral do veículo que escondia 1.289 tijolos de maconha, totalizando 684 quilos. Além da droga e do veículo, foram apreendidos dois celulares e notas fiscais.

De acordo com as informações da PM, o motorista havia retirado a carga em Santa Terezinha (PR) para levar até a zona leste da capital paulista.

Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas. A autoridade policial solicitou a conversão da prisão para preventiva. O caso foi registrado na 6ª Delegacia da Dise, do Denarc.