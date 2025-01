Caminhoneiro envolvido em acidente fatal é detido após exame toxicológico

Na última terça-feira (21), um caminhoneiro foi detido no município de Barra de São Francisco, Espírito Santo. Arilton Bastos Alves, de 49 anos, encontrava-se com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa desde 2022 e estava dirigindo uma carreta com peso e velocidade superiores aos limites permitidos.

Alves foi implicado em um grave acidente ocorrido na BR-116, que resultou na morte de 39 pessoas. O incidente aconteceu em 21 de dezembro de 2024, quando a carreta que ele conduzia colidiu com um ônibus e um veículo particular na cidade mineira de Teófilo Otoni.

A Justiça do estado de Minas Gerais determinou a prisão preventiva do caminhoneiro após um exame toxicológico realizado dois dias após o acidente indicar que ele estava sob efeito de substâncias ilícitas, incluindo cocaína e ecstasy, além de álcool. A análise também revelou a presença de metilenodioxianfetamina (MDA), alprazolam e venlafaxina no organismo do motorista.

A decisão do juiz Danilo de Mello Ferraz, da 1ª Vara Criminal de Teófilo Otoni, veio após novo pedido da Polícia Civil mineira. Embora um pedido similar tenha sido negado anteriormente, novas evidências apresentadas durante as investigações levaram à reavaliação do caso. Agentes da Polícia Civil viajaram ao Espírito Santo para cumprir o mandado de prisão.

A chefe da Polícia Civil de Minas, Letícia Gamboge, enfatizou em um vídeo divulgado pelo governador Romeu Zema que o caminhoneiro não apenas consumiu substâncias proibidas, mas também conduziu sua carga com excesso de velocidade e peso, resultando no desprendimento dos blocos de granito que causaram a tragédia.

Esse não é o primeiro incidente envolvendo Alves. Em julho de 2022, ele já havia sido abordado por policiais enquanto dirigia sob efeitos de drogas em Mantena, Minas Gerais. Desde então, sua autorização para dirigir foi suspensa.

O magistrado levou em consideração outros fatores relevantes ao decretar a prisão preventiva. Estes incluíram a fuga do local do acidente por parte do motorista, o sobrepeso da carga transportada pela carreta e a falta de descanso adequado durante a jornada. Esses elementos foram considerados como indícios de uma conduta que ia além da mera negligência; tratava-se da assunção deliberada de riscos.

De acordo com o juiz, Alves trafegava a 90 km/h em uma via onde a velocidade máxima era limitada a 80 km/h. A carga transportada pela carreta pesava impressionantes 68 toneladas e era composta por dois reboques cuja capacidade máxima era de 30 toneladas cada.

No trágico acidente da madrugada de 21 de dezembro, a carreta dirigida por Alves colidiu frontalmente com um ônibus que seguia para a Bahia a partir de São Paulo. O impacto resultou na morte instantânea de 39 pessoas entre passageiros adultos e crianças, além de deixar outros feridos. Um veículo particular também se envolveu na colisão.