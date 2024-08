PM resgata 7 pessoas e impede roubo na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar resgatou na terça-feira (20) sete pessoas que foram feitas reféns por dois criminosos. A dupla pretendia lucrar R$50 mil com o roubo de uma carga de cobre, mas foi presa pelos policiais antes de conseguir escapar, no Jardim Loures, zona sul de São Paulo.

A equipe foi informada pelo Centro de Operações da PM (Copom) sobre um roubo ainda em andamento em uma obra. No local, os policiais flagraram os suspeitos tentando fugir. Ambos foram detidos logo em seguida. Com um deles foi apreendida uma arma de fogo.

Após a prisão da dupla, os militares iniciaram a vistoria e encontraram as sete vítimas. No local, os policiais também localizaram uma van com queixa de furto, que seria usada para transportar a carga roubada. No veículo, foram apreendidas seis bobinas de cabos de cobre, avaliadas em R$ 50 mil.

Os suspeitos foram levados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. A perícia foi acionada.

O caso foi registrado como tentativa de roubo, receptação de veículo, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, localização/apreensão de veículo e apreensão e entrega de objeto, no 26° DP (Sacomã).