PM recupera carro roubado e apreende mais de 600 porções de drogas no interior de SP

Na madrugada desta terça-feira (4), policiais militares de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, recuperaram um carro de luxo que tinha acabado de ser roubado. Na ação, mais de 600 porções de drogas foram apreendidas.

A equipe estava em policiamento quando foi avisada pelo Centro de Operações da PM (Copom) sobre um roubo de veículo que teria acabado de acontecer na região. Seguindo a localização determinada pelo rastreador do carro, os policiais chegaram até um endereço.

No local, foi possível ver que o carro estacionado na garagem batia com as descrições da vítima, exceto pela placa — que já tinha sido trocada. Com a autorização da dona do imóvel, a equipe verificou o número do chassi, que bateu com o do carro roubado. Ao entrar na casa, além da placa original do carro, os policiais encontraram várias porções de haxixe, crack, maconha, skunk e cocaína.

A suspeita, de 26 anos, indicou outros dois homens como os responsáveis pelo roubo do veículo. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas. A mulher permanece à disposição da Justiça. A Delegacia de Bragança Paulista prosseguirá com as investigações.