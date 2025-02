PM recupera carga de R$ 20 mil e prende suspeitos no Grajaú

Policiais militares do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), durante patrulhamento pela Avenida Dona Belmira Marin, receberam um alerta via COPOM sobre um roubo com retenção da vítima hoje (13 de fevereiro). A denúncia informava a numeração parcial da placa do veículo utilizado no crime e a localização da ocorrência, na Rua João da Costa Moreira.

Imediatamente, a equipe se deslocou para um dos pontos conhecidos por desova de carga. Ao entrar na Rua Andorinhas Brasileiras, os policiais localizaram o veículo com as características repassadas pelo rádio.

Uso de drone ajuda na captura de suspeito

Ao perceberem a presença da guarnição, dois suspeitos abandonaram o automóvel e tentaram fugir a pé. Um deles foi capturado pela equipe policial, enquanto o outro foi detido com o auxílio da equipe do drone do 27° BPM/M.

A vítima foi encontrada e levada ao local da ocorrência, onde reconheceu o veículo e a carga roubada, avaliada em R$ 20 mil. Posteriormente, todos foram conduzidos ao 101° Distrito Policial para o registro da ocorrência e as providências legais. Os indivíduos foram reconhecidos pela vítima e permaneceram presos à disposição da Justiça. A carga recuperada foi restituída à vítima.