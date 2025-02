Polícia apreende carga de cigarros e narguilé na Zona Sul de São Paulo

Policiais Militares do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano localizaram e apreenderam um veículo Fiat Fiorino carregado com cigarros, carvão para narguilé, essências e um notebook na madrugada de hoje (13).

A abordagem ocorreu após os policiais identificarem o automóvel em alta velocidade trafegando pela contramão.

A equipe policial estava em deslocamento para atender uma ocorrência quando avistou o veículo na Rua Major Lúcio Dias Ramos, ultrapassando outros carros pela contramão, levantando suspeitas. Os policiais tentaram realizar a abordagem utilizando sinais luminosos e sonoros, mas os ocupantes não obedeceram e iniciaram uma fuga.

Divulgação/Polícia Militar

Fuga termina em colisão e apreensão de mercadorias

Após um breve acompanhamento, o veículo entrou na Rua Sabiá Natal, que não possui saída, e colidiu contra uma coluna. Os indivíduos desembarcaram e fugiram a pé pelo córrego próximo, conseguindo escapar.

Com o apoio de outras viaturas, os policiais realizaram buscas no interior do veículo e constataram que ele estava carregado com diversos pacotes de cigarros de marcas variadas, caixas de carvão para narguilé, essências e um notebook.

Divulgação/Polícia Militar

Ao consultar a procedência do automóvel, foi verificado que ele estava registrado em um endereço na área da 2ª Companhia. No entanto, ao chegar ao local, o morador afirmou desconhecer o veículo.

Diante dos fatos, a carga e o veículo foram conduzidos ao 101º Distrito Policial, onde foi registrado a ocorrência como apreensão de objetos e do veículo. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo material apreendido.