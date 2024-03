PM prende quatro com 70 tijolos de cocaína em Ribeirão Preto

Policiais militares do 11° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prenderam três homens e uma mulher por tráfico de drogas na manhã deste domingo (24), na Avenida Bandeirantes, na zona rural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Com o grupo foi apreendido 70 tijolos de cocaína que estavam escondidos em um fundo falso de um veículo.

A equipe suspeitou da atitude dos indiciados, que estavam conduzindo uma caminhonete. Os PMs realizaram a abordagem e encontraram as drogas escondidas em um fundo falso do veículo. No total foram encontrados 70 tijolos de cocaína, que pesaram cerca de 70 quilos.

Os detidos foram conduzidos à Polícia Federal e permaneceram à disposição da Justiça.