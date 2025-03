PM prende homem por tentativa de roubo e homicídio em São Bernardo

Na tarde de terça-feira (4), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de tentativa de roubo e tentativa de homicídio em São Bernardo do Campo, no bairro Rudge Ramos. O criminoso atacou um idoso com várias facadas, após tentar roubá-lo, mas foi preso pouco depois da ação.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a PM foi acionada via COPOM sobre uma tentativa de roubo na Rua Paulo Di Favari. O suspeito fugiu após o crime, mas foi rapidamente localizado por policiais da 2ª Companhia do 6º BPM/M. Durante patrulhamento na Avenida Lions, próximo à Avenida Lauro Gomes, o homem foi abordado e com ele encontrados objetos roubados da vítima, incluindo documentos pessoais e fios de cobre.

Além dos itens furtados, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo e uma faca, que o suspeito utilizou para agredir o idoso. A vítima, que sofreu facadas no rosto, pescoço, cabeça e ouvidos, ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo. Por conta da idade avançada, seu estado de saúde é considerado crítico.

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde o delegado tomou as providências legais. O suspeito segue preso e será responsabilizado por tentativa de homicídio e roubo.

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar foi fundamental para a prisão do criminoso e apreensão dos objetos furtados, reforçando a segurança na região.