PM prende homem com mais de 500 porções de drogas em Mongaguá

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (14) um homem, de 20 anos, flagrado vendendo drogas no bairro Chácara Itaguaí, em Mongaguá, no litoral paulista. O suspeito foi preso com mais de 500 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha, crack, haxixe, skunk e lança-perfume.

Os policiais foram até o endereço com uma viatura descaracterizada e viram um homem parado na rua com uma sacola plástica. Depois de um tempo, uma pessoa chegou ao local e deu uma quantia em dinheiro ao suspeito, que lhe entregou um objeto de dentro da sacola.

Os agentes fizeram a abordagem. O comprador conseguiu fugir pela rua, mas o outro homem foi capturado. Dentro da sacola que estava com ele, havia uma folha com anotações do tráfico e várias drogas embaladas em pequenas porções.

No total, foram apreendidas 218 pedras de crack, 108 porções de maconha, 154 porções de cocaína, 30 sacos de skunk, 12 de haxixe e um frasco de lança-perfume.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Itanhaém, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.