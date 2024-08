PM prende homem com drogas embaladas na panturrilha no interior de São Paulo

A Polícia Militar prendeu um homem, de 34 anos, por tráfico de drogas em Castilho, na região de Araçatuba, interior de São Paulo. O suspeito tentou esconder a maconha embalada na panturrilha, por baixo da calça, mas as equipes encontraram a droga enquanto o revistavam.

Na quarta-feira (7), durante a operação Impacto, os policiais desconfiaram de um ônibus de viagem, na rodovia Marechal Rondon. Em seguida, os militares realizaram a abordagem e suspeitaram de um dos passageiros, que apresentou uma carteira de trabalho falsa à equipe.

Ao localizar a mochila do homem, os agentes encontraram tijolos de maconha, além de um documento com os dados verdadeiros. Durante a revista pessoal, outra parte do entorpecente foi localizado junto a panturrilha do suspeito. Segundo os PMs, ele possui antecedentes criminais por tráfico.

Conforme as apurações, o homem embarcou em um ônibus em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com oito tijolos de maconha, com a intenção de entregar a droga na capital paulista.

A substância foi apreendida e o suspeito encaminhado à Delegacia de Andradina, onde o caso foi registrado como tráfico e uso de documento falso.