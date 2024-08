PM prende dupla após furto em túmulos do cemitério Vila Mariana

Dois homens foram presos por policiais militares na madrugada desta quarta-feira (21) pelo furto de mais de 200 itens, entre placas de identificação, portas de túmulos e medalhas, do cemitério da Vila Mariana, localizado a avenida Lacerda Franco, no Cambuci, região central de São Paulo.

Segundo o boletim da Polícia Militar, uma equipe trafegava por vias da região, quando foi avisada sobre um furto em andamento no cemitério municipal concedido para a iniciativa privada. Assim que os PMs chegaram ao endereço notaram quando dois homens colocavam objetos dentro de um veículo.

Os suspeitos fugiram e foram abordados alguns metros adiante, na rua Paulo de Proença. Durante conversa com os policiais, a dupla teria confessado o crime.

Dentro de um carro foram encontradas 192 placas de identificação de lápides, 14 medalhas, quatro portas de túmulo, e um crucifixo. Já em outro automóvel os policiais localizaram quatro portas de túmulos.

Os detidos foram encaminhados para o 8º DP (Brás). Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os objetos furtados foram periciados e devolvidos à administradora do cemitério. Os dois veículos foram apreendidos e devem passar por perícia.

Em nota, a Consolare, concessionária do cemitério Vila Mariana, confirmou o ocorrido. A empresa disse que a equipe de segurança acionou os policiais assim que notou a ação dos bandidos. “A Consolare se mantém à disposição para as contribuições necessárias e irá reforçar a segurança no local, que já é equipado com câmeras de segurança e vigilância noturna.”

Conforme a Prefeitura de São Paulo, será aberto um processo interno para a apuração da ocorrência. “O local já é equipado com câmeras de segurança, além de vigilância noturna. A equipe de fiscalização da SP Regula segue acompanhando o caso junto à concessionária e às autoridades competentes.”