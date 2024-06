PM prende 4 passageiros de ônibus com drogas escondidas em tênis e roupas íntimas

Três mulheres e um homem foram presos com cinco quilos de cocaína escondidos em roupas íntimas e nas palmilhas dos calçados. O quarteto estava em um ônibus que fazia o itinerário do Mato Grosso do Sul até a capital paulista.

O veículo foi parado durante uma fiscalização da polícia rodoviária na rodovia Raposo Tavares, em Assis, no domingo (2).

Três passageiras apresentaram nervosismo durante a vistoria. Por causa disso, uma policial feminina realizou a busca pessoal. Na peças de roupas íntimas que o trio vestia foram encontradas diversas porções de pasta base cocaína.

Na vistoria, os policiais ainda encontraram drogas nas palmilhas dos sapatos de um homem e de um adolescente, que foi apreendido.

Os quatro maiores foram presos em flagrante e o menor foi apreendido. A autoridade policial solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O caso foi registrado como tráfico de drogas e ato infracional de tráfico de drogas na Delegacia Seccional de Assis.