PM impede que carregamento de drogas chegue à capital paulista após trabalho de inteligência

Um trabalho de inteligência realizado pela Polícia Militar impediu que um carregamento de drogas, entre maconha e cocaína, chegasse até a capital paulista na segunda-feira (6). As equipes descobriram que um motorista, que saiu do Paraná, estava transportando entorpecentes. Os militares se posicionaram estrategicamente para realizar a abordagem no município de Assis, no interior de São Paulo, logo após o motorista cruzar a divisa entre os dois estados.

Policiais da Força Tática descobriram as características e o número da placa do carro carregado com drogas. O veículo seguia pela rodovia Raposo Tavares. O condutor não obedeceu à ordem de parada, dando início a um acompanhamento.

Em determinado momento, o suspeito parou o veículo em um acostamento e se rendeu. Durante as buscas, os militares encontraram 268 tijolos de drogas, que totalizaram mais de 310 quilos. Também foram apreendidos dois celulares e dinheiro.

No local, foi apurado que o homem teria sido contratado para levar as substâncias até a capital paulista. Ele foi encaminhado ao 1° Distrito Policial de Assis, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os demais envolvidos no crime.