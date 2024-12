PM faz maior apreensão de cocaína da história de SP; prejuízo passa de R$ 100 milhões

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu mais de 3,2 toneladas de cocaína em meio à carga de ração de gado, na quarta-feira (4), no município de Assis, interior do estado. Com o prejuízo causado ao crime organizado de aproximadamente R$ 100 milhões, esta foi a maior apreensão da droga já registrada da história de SP. A apreensão é resultado de um trabalho de inteligência das forças de segurança, que prenderam três pessoas em flagrante durante a ocorrência.

Os militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) possuíam informações de que dois caminhões estariam transportando entorpecentes. Durante realização da Operação Impacto na região, eles pararam o primeiro caminhão para fiscalização.

O caminhão semirreboque estava vazio. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista era dono do caminhão e de um segundo que vinha atrás, que transportava carga de ração de gado.

Durante a vistoria no segundo caminhão, em meio a carga de ração, foram encontrados fardos de cocaína com ajuda do cão farejador do 8° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Ao todo, foram apreendidas 3,2 toneladas da droga.

O motorista do primeiro caminhão, passageiro e o motorista do segundo foram presos em flagrante.

A ação foi realizada em parceria com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-Goiás), da Polícia Federal, Comando de Operações de Divisas (COD-Goiás) e Departamento de Operações de Fronteira (DOF- Mato Grosso do Sul). O caso foi registrado como tráfico de drogas na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Assis.