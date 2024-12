PM Rodoviária intercepta carregamento de cocaína no interior paulista

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta quarta-feira (4) centenas de tijolos de cocaína. O entorpecente estava escondido em meio a uma carga de ração. A abordagem aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Assis, no interior de São Paulo. O motorista foi preso em flagrante no local.

Os policiais realizavam a Operação Impacto quando abordaram o veículo. “O suspeito informou que havia ido ao Mato Grosso do Sul e que estava voltando para a capital paulista, porém a equipe desconfiou quando percebeu que não havia carregamento suficiente no veículo” informou o capitão Daniel Demétrio.

Com ajuda do cão farejador do 8° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), a equipe conseguiu encontrar rapidamente o primeiro fardo de entorpecentes. A apreensão aconteceu em parceria com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-Goiás), da Polícia Federal, Comando de Operações de Divisas (COD-Goiás) e Departamento de Operações de Fronteira (DOF- Mato Grosso do Sul).

O caso segue em andamento pela Central de Polícia Judiciária de Assis, para onde o suspeito foi encaminhado. A droga ainda será pesada durante a elaboração da ocorrência.