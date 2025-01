PM encontra desmanche com veículos furtados e prende 7 suspeitos em SP

A Polícia Militar encontrou um desmanche com diversos veículos furtados na região do Jardim Saúde, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (15). Na ação, sete suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia, sendo que dois deles têm passagens na polícia pelo mesmo crime.

As equipes do 3° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam informações sobre a localização de um veículo furtado na região. O proprietário avisou que provavelmente o carro estava dentro de uma loja de autopeças.

Os policiais foram até o local e viram o automóvel pela fresta do portão, então acionaram o responsável pelo estabelecimento. Ele permitiu a entrada dos militares, que flagraram o momento do desmanche de um veículo. Após pesquisa no sistema de inteligência, foi descoberto que esse carro também era furtado.

Outros dois veículos com queixas criminais também foram encontrados no local, mas já desmontados. As equipes ainda tentaram verificar a situação dos demais automóveis, mas não foi possível já que os números dos chassis estavam raspados.

Conforme o tenente Edson Junqueira, dois dos homens detidos no local foram presos há quatro meses pelo mesmo crime.

As vítimas dos furtos foram contatadas e convidadas a comparecer na delegacia para recuperar os carros. Os envolvidos foram encaminhados ao 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, onde o caso está sendo registrado.