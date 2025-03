PM em apoio ao Ministério Público prende homem que armazenava pornografia infantil

A Polícia Militar, em apoio ao Ministério Público, cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira (17) na casa de um homem de 21 anos, preso em flagrante por armazenar conteúdo de pornografia infantil no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito não estava em casa no momento do cumprimento do mandado. A equipe coletou informações iniciais e identificou o local de trabalho do homem, em Guarulhos. No endereço, ele foi informado sobre a denúncia e conduzido até o imóvel para acompanhar a ordem judicial.

Ao chegar, os agentes iniciaram as buscas e apreenderam cinco celulares e um notebook. Em seguida, o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde o conteúdo armazenado em um dos celulares foi analisado e constatado como material de pornografia infantil.

De acordo com as informações, o homem fazia parte de um grupo que, por meio de um aplicativo de mensagens, compartilhava imagens e vídeos pornográficos envolvendo menores de idade. Os aparelhos foram apreendidos e encaminhados ao Ministério Público, que seguirá com as investigações.

O suspeito foi levado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça. A autoridade policial solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva, considerando a gravidade do crime e a necessidade de proteção da ordem pública. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial do Itaim Paulista como crime de adquirir, possuir ou armazenar material contendo cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo menores de idade.