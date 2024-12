PM é indiciado por tentativa de homicídio após lançar jovem de ponte em SP

O soldado da Polícia Militar, Luan Felipe Alves Pereira, foi indiciado pela Corregedoria da PM sob a acusação de tentativa de homicídio, após um incidente ocorrido no início deste mês. No dia 2 de dezembro, o policial foi filmado arremessando um jovem de uma ponte na região de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. Desde o dia 5 de dezembro, Luan se encontra detido no Presídio Militar Romão Gomes.

A defesa do soldado contestou a gravidade da acusação, considerando-a “excessiva” e “desproporcional”. Em comunicado oficial, os advogados Wanderley Alves dos Santos e Raul Marcolino ressaltaram que a própria vítima afirmou ter conseguido sair andando e não ter sofrido lesões significativas após a queda.

Além disso, os defensores criticaram o que consideram um tratamento injusto por parte das autoridades, alegando que Luan Felipe Alves está sendo alvo de uma “demonização” e “abandono” por parte dos órgãos estatais. Em sua defesa, afirmaram: “É mais fácil crucificá-lo ou individualizá-lo do que reconhecer as dificuldades enfrentadas por um efetivo que lida com problemas como estresse, baixos salários e um crescente índice de criminalidade”.

O caso tem gerado repercussão significativa, levantando questões sobre a pressão enfrentada por policiais em serviço e as consequências de suas ações em situações extremas.