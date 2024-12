PM empurra motociclista de ponte em SP: Imagens chocantes inflamam debate sobre abuso policial no Brasil

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e o Ministério Público se pronunciaram nesta terça-feira sobre o caso que gerou ampla repercussão nas redes sociais e na mídia, envolvendo um policial militar acusado de atirar um motociclista de uma ponte na zona sul da capital paulista. Em comunicado, a Secretaria reiterou seu repúdio à conduta dos agentes envolvidos, enquanto o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, classificou as imagens como “estarrecedoras e absolutamente inadmissíveis”.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) anunciou que o Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública (GAESP) se unirá ao promotor responsável para garantir que os envolvidos sejam exemplarmente punidos após o devido processo legal. O MPSP enfatizou seu compromisso com a supervisão das atividades policiais, destacando a necessidade de conformidade com a Constituição Federal.

A SSP informou que um inquérito policial militar foi instaurado imediatamente após a divulgação do vídeo para apurar os fatos e responsabilizar os policiais identificados. Todos os agentes foram afastados de suas funções enquanto as investigações prosseguem. O secretário Guilherme Derrite divulgou um vídeo em suas redes sociais determinando o afastamento imediato dos policiais.

De acordo com informações obtidas pela CNN, o incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira na região de Cidade Ademar. As imagens mostram um policial levantando uma moto caída no chão e outros agentes se aproximando. Posteriormente, um quarto policial chega trazendo um homem, que é então jogado no rio pelo primeiro policial.

Relatos indicam que o motociclista teria tentado fugir de uma abordagem policial em Diadema, município vizinho a São Paulo. Os agentes filmados pertencem ao 24º Batalhão de Diadema. Outro vídeo circulando nas redes mostra um corpo flutuando no rio, vestido com uma camiseta semelhante à do homem arremessado pela polícia, mas ainda não há confirmação oficial sobre sua identidade.

O Ouvidor das Polícias do Estado pediu acesso às gravações das câmeras corporais dos policiais envolvidos e solicitou seu afastamento até a conclusão das investigações. O caso tem suscitado debates sobre práticas policiais e a necessidade urgente de ações corretivas para garantir o cumprimento estrito da lei e proteger os direitos civis da população.