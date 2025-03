PM descobre ‘casa bomba’ com 170 quilos de maconha em Araraquara

A Polícia Militar desmantelou na terça-feira (12) uma “casa bomba” com mais de 170 quilos de maconha no bairro Jardim América, em Araraquara, no interior de São Paulo. Além de servir como depósito, no imóvel havia maquinários para preparar e distribuir os entorpecentes na região. Dois homens, de 18 e 23 anos, foram presos em flagrante.

Os agentes chegaram até o local por meio de uma denúncia anônima. Após diligências, os policiais viram um veículo com três ocupantes saindo da casa e deram ordem de parada. O motorista fugiu e, durante o percurso, dois suspeitos desceram do carro e entraram em uma área de mata com uma sacola de drogas.

Um dos homens foi capturado de imediato e o outro conseguiu fugir. Após acompanhamento, o motorista foi detido enquanto guardava o veículo no imóvel investigado. O carro e dois celulares foram apreendidos.

No local, a polícia encontrou 171,5 quilos de maconha em tijolos e algumas porções de crack. A droga também era preparada para comercialização com o uso de apetrechos como uma empacotadora a vácuo e duas balanças de precisão. Materiais de embalagens, tesouras e facas também foram recolhidos.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação ao tráfico na delegacia do município. A polícia trabalha para identificar e prender o outro integrante do esquema.