PM de Diadema prende criminoso procurado da Justiça

Policiais militares da 2ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante uma ação policial a fim de coibir ações criminosas com o uso de motocicletas, prenderam um criminoso procurado pela justiça pelo bairro Vila Nogueira em Diadema quando conduzia uma motocicleta com a documentação vencida e diversos tipos de drogas escondidas em um fundo falso do baú de sua motocicleta, sendo apreendidas:

03 porções (extrato de haxixe), 19 porções de LSD, 17 porções de maconha, 58 porções de ecstasy, 02 porções de cocaína e outras.

Questionado a respeito o acusado confessou fazer ” Delivery” de drogas pela região de São Paulo, relatou que retirava as drogas já entiquetadas pelo município de Mauá e prosseguia com a distribuição.

Ocorrência apresentada no 3⁰ Distrito Policial de Diadema onde o Delegado presente ao plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Tráfico de Entorpecentes/ Captura de Procurado, permanecendo o autor a disposição da justica, sendo as drogas e a motocicleta apreendidas.