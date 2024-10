PM cria central de gerenciamento de ocorrências ambientais em SP

A Polícia Militar instalou uma central de monitoramento exclusiva para o atendimento e gerenciamento de ocorrências ambientais. O serviço inédito, que passou a funcionar dentro do Centro de Operações da PM (Copom) no Bom Retiro, área central de São Paulo, atende 24 horas os chamados da capital paulista e da região metropolitana. Nesta terça-feira (8), o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, visitou as instalações ao lado da secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende.

Uma das principais inovações do Copom Ambiental é a integração com uma rede de dados que permite o recebimento e a transmissão em tempo real de imagens e informações. A infraestrutura também conta com o sistema Olho de Águia da PM para a visualização ao vivo de imagens capturadas por câmeras instaladas em helicópteros e motocicletas da PM durante o atendimento de ocorrências em diferentes locais da região metropolitana. Essa modernização aumenta a eficiência e a resposta às emergências ambientais atendidas pela PM Ambiental.

“É uma forma de tornar ainda mais eficiente o trabalho da Polícia Militar Ambiental com essa central dedicada para receber as denúncias de crimes ambientais e outras emergências atendidas pela corporação”, afirmou o secretário da SSP, Guilherme Derrite. “É o nosso compromisso com a sociedade para fiscalizar e dar uma resposta mais ágil a essas ocorrências.”

Outros sistemas avançados de gravação de áudio e monitoramento das chamadas permitem controle de cada uma das ocorrências atreladas aos serviços já prestados pela corporação, como o policiamento e a fiscalização ambiental, além de operações de apoio à Defesa Civil.

A secretária Natália Resende, da Semil, participou da inauguração. “Essa estruturação demonstra o compromisso do Governo de SP em garantir a proteção do nosso meio ambiente e ampliar o combate a crimes ambientais no estado. A integração de dados e imagens em tempo real é um salto qualitativo na gestão ambiental”, destacou.

A nova estrutura conta com dez policiais militares que foram treinados de acordo com a dinâmica das ocorrências, conforme a especificidade de cada chamado nas regiões atendidas.

“Com o Copom Ambiental, a Polícia Militar Ambiental passa a contar com uma infraestrutura robusta e moderna, que potencializa nossas ações de fiscalização e preservação do meio ambiente, além de proporcionar uma resposta mais rápida e eficaz às emergências ambientais”, afirmou o coronel Leandro Carlos Navarro, comandante da PM Ambiental.

Em 21 de setembro, foi comemorado o Dia da Polícia Militar Ambiental, que é considerada a maior força estadual voltada à proteção da natureza da América Latina. Só entre janeiro e agosto deste ano, a especializada já resgatou 36,7 mil animais, apreendeu outras 36 mil armas ilegais e autuou 10,6 mil infratores suspeitos de danificarem o meio ambiente.

Os policiais militares ambientais também reforçaram o combate a incêndios na Operação SP Sem Fogo. Desde o início do ano, foram atendidas 2,4 mil ocorrências e vistoriados 2,1 mil focos de incêndio em vegetações de todo o estado de São Paulo.

O coronel Navarro explicou que enquanto outras modalidades de policiamento protegem as individualidades dos cidadãos, como vida e patrimônio, a PM Ambiental é a responsável por prezar pelo ambiente que os cerca, desde ar que respiram, águas que os abastecem, até os animais do ecossistema.

“Em um mundo onde a poluição e a degradação ambiental estão colocando em risco o futuro da terra, nós temos a missão de assegurar um mundo melhor para as gerações futuras”, concluiu.

Ainda nos primeiros oito meses do ano, a especializada realizou 1,8 mil fiscalizações em comércios e transportes de madeira ilegal, 3,5 mil ações em áreas rurais, atendeu 8,7 mil denúncias e apreendeu 31 balões.