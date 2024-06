PM apreende 80 celulares sem documentação fiscal em rodovia do interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 80 celulares, todos de origem estrangeira e sem documentação fiscal, na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó, em Santa Cruz do Rio Pardo, na região de Ourinhos, no interior de São Paulo. A ação aconteceu no domingo (9) durante a Operação Impacto.

Policiais militares realizavam a operação, quando abordaram um veículo para fiscalização e notaram que o motorista estava muito nervoso. Durante as buscas, as equipes acharam no encosto do banco traseiro 80 celulares, avaliados entre R$ 3,5 mil e R$ 5 mil.

De acordo com a polícia, a carga era transportada de Foz do Iguaçu, no Paraná, até a cidade de São Paulo.

O motorista foi encaminhado à Polícia Federal de Marília. O delegado arbitrou uma fiança de R$ 1,5 mil. Como o valor não foi recolhido, o homem foi encaminhado para a cadeia de Lutécia.

Os aparelhos e o carro foram apreendidos.