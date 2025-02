PM aposentado é morto a paulada em briga na zona oeste do RJ

No último sábado (1º), um tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro perdeu a vida após ser agredido com um objeto contundente durante uma altercação na zona oeste da cidade.

Alexandre Magno Mousinho Barreto, segundo relatos de testemunhas, teria intervenido em uma briga quando foi atacado. A situação ocorreu na rua Aroaqui, no bairro Campo Grande.

A Polícia Militar, por meio do 40° Batalhão (Campo Grande), recebeu um chamado através do número 190 informando sobre um homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a ocorrência e constataram que a vítima foi golpeada na cabeça com um pedaço de madeira. As autoridades preservaram a cena do crime e acionaram a perícia para os devidos procedimentos.

A Delegacia de Homicídios também se manifestou sobre o caso, informando que investigações estão em andamento para determinar a autoria e as circunstâncias que cercam o crime.