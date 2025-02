Estrutura desaba sobre piscina em casa noturna no Rio de Janeiro

Na madrugada do último sábado (1º), uma estrutura instalada sobre uma piscina desabou no Espaço Fênix, uma conhecida casa noturna localizada em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.

Detalhes do Incidente

A queda da cobertura improvisada ocorreu por volta das 5h30, resultando na queda de várias pessoas que estavam sobre a estrutura na piscina. Apesar do susto, a administração da boate informou que não houve feridos. Em um comunicado oficial, destacaram que “todos os atendimentos foram realizados de forma rápida e eficaz, em parceria com os órgãos competentes“. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros compareceram ao local, mas foram dispensados após constatar a ausência de lesões entre os presentes.

Ainda segundo a nota divulgada, os responsáveis pela boate estavam investigando as causas do desabamento e mantinham contato com a empresa contratada para a instalação da estrutura. “Estamos tomando todas as medidas necessárias para entender o que ocorreu“, afirmaram.

Irregularidades na Documentação

O Corpo de Bombeiros também revelou que o local não possui a documentação adequada para estar regularizado junto à corporação. Essa informação levanta preocupações sobre a segurança das operações realizadas na casa noturna.

Repercussão nas Redes Sociais

Imagens do incidente rapidamente se espalharam nas redes sociais, mostrando as pessoas tentando se desvencilhar da situação na piscina. O vídeo e as fotos geraram grande repercussão e debates sobre a segurança em eventos similares.