Player 0.0: Heineken reúne os 40 melhores pilotos virtuais do Brasil para seu retorno em 2024

A Heineken® 0.0 anuncia o retorno do Player 0.0, campeonato virtual promovido pela marca desde 2021 e que busca o jogador mais rápido do Brasil no game Formula 1®. A ação foi criada com objetivo de incentivar a socialização entre os consumidores e destacou a entrada da marca no universo dos games. Na 4ª edição, 40 competidores serão selecionados com base em disputas anteriores do torneio e em ligas amadoras como CDR e GRAND PRIX E-sports, em uma prova que promete ser a mais acirrada até o momento. A competição será dividida em três etapas: primeira qualificatória, semifinal e final. As corridas serão realizadas no formato online, transmitidas na Twitch pelo streamer Gaules entre os dias 21 e 25 de outubro.



Após o momento inicial de convites, os 40 pilotos serão separados em duas baterias de 20 competidores, disputando uma corrida no game F1 2024, onde os 10 melhores de cada grupo avançam para a semifinal. Na semifinal, os 20 classificados participam de uma nova corrida, e apenas os 10 mais rápidos seguem para a grande final. Na final, os 10 finalistas competem pelo título de Player 0.0 2024 em uma corrida decisiva, transmitida ao vivo com foco total na interação com a comunidade gamer.

Os três primeiros colocados serão premiados com recompensas exclusivas voltadas para fãs de automobilismo e e-sports. O campeão receberá um troféu, o Kit Player 0.0, ingressos para o Heineken Village e uma viagem especial para a final da competição do Player 0.0 Global em Madrid. O vice-campeão ganhará produtos Logitech, o Kit Player 0.0 e ingressos para o Heineken Village. Já o terceiro colocado será premiado com o Kit Player 0.0 e ingressos para o Heineken Village. O Kit Player 0.0 inclui uma camiseta personalizada, um boné exclusivo e luvas de kart personalizadas.

“Estamos muito animados com a volta do Player 0.0 em 2024. É uma ação que marcou nossa entrada no universo dos games e do automobilismo. Então, promover mais uma edição é sempre uma oportunidade incrível para uma conexão com nossos consumidores de forma inovadora e divertida.” comenta Bruna Rosato, gerente de marketing da Heineken 0.0 no Brasil.

Lançada há quatro anos com o objetivo de liderar o crescimento da categoria de cervejas sem álcool, a Heineken® 0.0 tem como missão proporcionar momentos de socialização e ampliar as opções de consumo. Seja para quem busca um estilo de vida mais equilibrado ou para quem deseja aproveitar momentos de conexão sem álcool, o produto oferece a mesma qualidade excepcional e o sabor inconfundível da tradicional Heineken®

CALENDÁRIO:

Etapa 1

Participam: 40 pilotos virtuais selecionados

Data: 21/10

Circuito: Las Vegas

Local: Virtual para todo Brasil

Classificam para a fase 2 apenas os 10 pilotos mais rápidos de cada bateria, sendo 20 no total.



Etapa 2

Participam: 10 pilotos mais rápidos de cada bateria da etapa 1, sendo 20 no total.

Data: 23/10

Circuito: Zandvoort

Local: Virtual para todo Brasil

Classificam para a final os 10 pilotos mais rápidos

Etapa 3 – Final

Participam: Os 10 pilotos com a melhor pontuação da etapa 2.

Data: 25/10

Circuito: Interlagos

Local: Virtual para todo Brasil

Heineken® 0.0

A Heineken 0.0 é a versão zero álcool da cerveja premium mais vendida do Brasil. Desenvolvida em 2017, na Holanda, a Heineken 0.0 também possui a icônica garrafa verde, porém acompanhada de um rótulo azul – cor associada à categoria sem álcool. Produzida com uma receita exclusiva para um sabor distinto e equilibrado, a zero álcool traz o sabor inconfundível da tradicional Heineken® e permite que o consumidor desfrute de uma cerveja Heineken® a qualquer hora do dia, brindando e socializando, além de atingir um novo target que procura por um lifestyle mais equilibrado. Em 2023, Heineken 0.0 foi a cerveja zero mais vendida no mercado brasileiro, segundo dados apurados pela NielsenIQ, empresa líder mundial no fornecimento da visão mais completa e imparcial do comportamento do consumidor.



Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 14 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, duas microcervejarias e também já iniciou a obra da sua 15ª cervejaria em Passos (MG). No Brasil, o portfólio de bebidas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®, Eisenbahn, Eisenbahn Unfiltered, Sol, Baden Baden, Blue Moon, Lagunitas, Amstel, Amstel Ultra, Devassa, Devassa Tropicaê, Tiger, Bavaria, Glacial, Kaiser, No Grau, Schin e Amstel Vibes. O portfólio de não alcoólicos inclui Heineken® 0.0, CLASH’D, FYS, Itubaína, Viva Schin, Skinka e Água Schin. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, maior cervejaria da Europa.