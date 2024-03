Plataforma Tele Dengue atende remotamente casos suspeitos da doença em São Caetano

O município de São Caetano lançou nesta quinta-feira (29) a plataforma Tele Dengue, serviço de telemedicina para atender possíveis casos da doença. O anúncio da novidade foi feito pelo prefeito José Auricchio Júnior, pela secretária de saúde, Regina Maura e Gabriela de Oliveira Xavier, diretora de Atenção Básica, no Centro de Especialidades Médicas Samuel Klein.

A enfermeira Gabriela Xavier explicou que, vendo o aumento no número de casos de Dengue, o setor municipal de saúde se mobilizou para criar uma sala, em todas as UBS, para uma equipe de cuidado avançado dedicada aos casos da doença. Seus profissionais avaliam os casos suspeitos e realizam testes rápidos para confirmação do diagnóstico. Agora, o novo canal possibilita que a população receba um atendimento mesmo sem sair de casa.

A diretora de Atenção Básica Gabriela de Oliveira Xavier explicou o serviço prestado no Tele Dengue (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O atendimento prestado pelo Tele Dengue é feito através do número 4233-8136. Moradores de São Caetano do Sul podem enviar uma mensagem via WhatsApp para ele e iniciar um autoatendimento por meio da conversa. O serviço apresenta um menu com opções de orientações gerais sobre a doença, como denunciar possíveis focos, informações sobre o funcionamento das UBS e, principalmente, um formulário que permite a identificação de possíveis casos.

Após o preenchimento deste formulário, uma equipe clínica entra em contato com o munícipe para realizar uma teleconsulta e complementar a avaliação. A partir daí, é possível que o profissional de saúde agende um atendimento presencial para o paciente — a fim de confirmar o diagnóstico via teste rápido — ou encaminhe-o para a emergência, por exemplo.

O serviço prestado no Tele Dengue é baseado no que a prefeitura havia implementado durante a pandemia de COVID-19. Auricchio comenta que a telemedicina é algo que pode ajudar muito o serviço de saúde e, uma vez que o sistema de atendimento foi criado, ele pode se expandir para atender outras necessidades da população para além do contexto de doenças infectocontagiosas.

Como o Tele Dengue complementa o combate ao mosquito

O prefeito Auricchio explica que o Tele Dengue foi criado como uma ação na outra ponta do combate à doença no município. Enquanto essa plataforma facilita o atendimento a pessoas que já podem ter contraído a dengue, a prefeitura realiza uma série de ações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da febre amarela, zika e chikungunya.

Secretária municipal de Saúde, Regina Maura, fala sobre as ações de São Caetano no combate à dengue (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Desde o último dia 19, a secretaria municipal de Saúde, em conjunto com a Defesa Civil, tem feito a busca de possíveis focos utilizando drones. Já foram identificados nove focos dessa maneira, que foram propriamente remediados. Auricchio destaca ainda que a população ciente deste monitoramento também já ficou mais atenta para possíveis criadouros do mosquito em suas residências, corrigindo problemas antes que o aparelho sobrevoasse seu lar.

No chão, agentes comunitários de saúde têm realizado as tradicionais visitas porta a porta, não só buscando focos, mas também distribuindo material informativo e orientando a população. Além disso, todos os bairros tem recebido nebulização de inseticida para erradicação do mosquito.