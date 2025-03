Plataforma digital de Santo André chega a mais de 40 mil processos finalizados em um único dia

A Prefeitura de Santo André registrou recorde de processos finalizados em um único dia com o uso da plataforma Acto, com 41.801 solicitações e entregas realizadas ao cidadão de forma totalmente digital. Além das solicitações atendidas, a economia gerada para os cofres públicos em apenas 24 horas chegou a R$ 71 mil.

“Por todas as áreas que atuei enquanto secretário implementei um sistema digital. Após verificar a efetividade dessa plataforma, vamos avançar com esse e outros programas para chegar a 100% da gestão atuando digitalmente, proporcionando ao cidadão maior comodidade, rapidez nos serviços e evitando deslocamentos para a Prefeitura. Essa é uma forma moderna e eficiente para atender bem o cidadão”, destacou o prefeito Gilvan Junior.

O recorde de processos finalizados por meio da plataforma Acto foi registrado no último dia 18 de fevereiro, e foi seguido por outra marca importante, com 621 usuários que acessaram a plataforma neste dia. Com a implantação do sistema, Santo André aprimora os serviços online, facilitando o crescimento da atividade econômica, geração de emprego e sendo uma das cidades com mais empreendimentos em construção da região.

Desburocratização

A plataforma Acto trouxe diversos benefícios e desburocratizou as solicitações de serviços públicos, como análises de construções, aberturas, reformas e obras, emissão de alvarás e análises de construções e reformas, que agora ficam concentrados em um ambiente digital. A economia diária leva em conta a redução no uso de papéis, além de economia de luz, água, cartuchos de tinta e litros de combustível que seriam utilizados pelos carros oficiais.

Dentro deste ambiente digital, o cidadão pode receber comunicados enviados eletronicamente, realizar agendamento pela internet com técnico para sanar dúvidas – e também com fiscais para realização da inspeção na obra –, estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) em formato eletrônico, protocolo de serviços 24 horas por dia, sete dias por semana, e acompanhamento passo a passo de seu projeto.

Outros benefícios são a diminuição da necessidade de visitas presenciais, aumento da eficiência da fiscalização e arrecadação, harmonização de dados e diminuição de erros cadastrais. A digitalização das solicitações de alvarás é mais uma ação da Prefeitura com o objetivo de modernizar o serviço público, além de incentivar o desenvolvimento econômico da cidade e a criação de empregos.