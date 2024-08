Plataforma Bibliotecas Paulistas bate recorde de inscritos

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia o resultado da atualização cadastral das bibliotecas e salas de leitura no Sistema Estadual de Bibliotecas de São Paulo (SisEB). Neste ano, a Plataforma Bibliotecas Paulistas recebeu o cadastro recorde de 1448 bibliotecas e/ou salas de leitura de acesso público, distribuídas em 447 municípios paulistas, frente ao número de 480 registros em 2023.

Neste ano, foram cadastradas 593 bibliotecas públicas; 586 bibliotecas escolares/salas de leitura; 35 bibliotecas comunitárias; 13 bibliotecas em equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas; 68 bibliotecas de outra Secretaria e/ou autarquia do Estado; e 49 bibliotecas universitárias/acadêmicas, além de centros de referências, bibliotecas especializadas, entre outros.

Todas as bibliotecas do Estado que estiverem com o cadastro aprovado podem solicitar, semestralmente, um kit de novos livros para o acervo, com 150 exemplares, por meio do sistema eletrônico do SisEB. As bibliotecas também podem participar de todas as ações e editais do SisEB voltados para o setor.

O cadastramento do SisEB teve início em 2014, quando registrou um total de 24 bibliotecas/salas de leitura. A iniciativa é realizada anualmente, para manter a base de dados sempre precisa e atualizada. Essa atualização cadastral serve de base para a formulação de políticas públicas para o incentivo à leitura, em diversas frentes como a realização de capacitações para os profissionais, desenvolvimento de acervo, trocas de experiências, aumento da circulação de escritores e grupos artísticos, dentre outros.

Todas as bibliotecas de acesso público (públicas, comunitárias, equipamentos vinculados ao Estado, universitária, escolar, sala de leitura, especializadas, de museus e centros de referência) paulistas são integrantes do SisEB. Desde 2019, o SisEB mantém a Plataforma Bibliotecas Paulistas, uma base de dados on-line para a atualização anual das informações dos equipamentos integrantes.