Planos de engravidar em 2025? Saiba o que fazer para se preparar

Ter filhos é o sonho de muitos brasileiros. Somente de janeiro a agosto de 2024, mais de 1,5 milhão de bebês nasceram no país, de acordo com o Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde. Para quem deseja aumentar a família em 2025 é preciso se preparar – física e mentalmente – para que a gravidez aconteça de forma natural e saudável.

Segundo o ginecologista Luiz Fernando Pina, especialista em reprodução humana e endometriose e fundador da clínica Baby Center Medicina Reprodutiva, as condições física e psicológica caminham juntas no processo de reprodução. “Por isso é importante garantir que estejam saudáveis para o processo de tentativas, gestação e até para o puerpério, evitando assim depressão pós-parto”, explica.

Para ajudar as mulheres que querem se preparar para engravidar, o médico separou três cuidados fundamentais. Confira.

1. Check-up ginecológico

O check-up ginecológico é recomendado para todas as mulheres anualmente e para aquelas que desejam engravidar é primordial. “Por meio do check-up podemos identificar e tratar possíveis problemas silenciosos que dificultam a gravidez, por isso realizar exames de rotina e específicos deve ser o primeiro passo”, explica Pina.

2. Rotina de exercícios

A prática regular de atividade física previne doenças crônicas e ajuda a controlar o peso, uma vez que sobrepeso e obesidade podem dificultar a gravidez. “Quem não é sedentária tende a ter mais chances não só de engravidar, mas de ter uma gestação saudável”, reforça.

3. Informação de qualidade

De acordo com o médico, ler, pesquisar e assistir vídeos de fontes seguras e especializadas é importante no processo pré-gravidez. “Isso ajuda a se certificar que é o momento ideal de vida para engravidar, além de evitar que a mulher recorra a receitas milagrosas anunciadas na internet”, alerta o médico.

Já para aquelas que ainda têm dúvidas se desejam engravidar ou querem esperar por mais tempo, o médico explica que o congelamento de óvulos pode ser uma alternativa. “Se a mulher está se aproximando dos 35 anos de idade e ainda não tem previsão de engravidar, o recomendado é congelar os óvulos, uma vez que a capacidade ovariana vai caindo mais rapidamente após os 35, diminuindo assim as chances de concepção natural”, finaliza.