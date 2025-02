São Paulo registra queda significativa nas gestações de adolescentes

Durante a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, São Paulo celebra uma diminuição de 58% no número de gestações entre jovens de 10 a 19 anos. Este avanço é ainda mais expressivo na faixa etária de 10 a 14 anos, que apresenta uma redução de 66% desde 2013. Essa evolução é atribuída a um conjunto abrangente de iniciativas implementadas pela Prefeitura, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Em 2024, foram contabilizados 7.582 partos ocorridos entre adolescentes nessa faixa etária, dos quais 243 foram registrados em meninas com menos de 14 anos. Em contraste, em 2013, o total era alarmante, com 18.059 gestações nessa população, incluindo 710 entre as menores de 14 anos.

Conforme divulgado pelo boletim Saúde em Dados da SMS, em 2013, 13,4% dos nascidos vivos eram de mães com menos de 20 anos. Essa taxa caiu para 7,5% em 2023. Em um panorama nacional, dados do Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde apontam que, no mesmo ano, foram registrados 303.281 nascidos vivos de mães adolescentes, representando pouco mais de 12% do total nacional.

A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência foi instituída em 2019 e visa disseminar informações e práticas educativas para reduzir o número de gestações não planejadas entre os jovens. Essa ação está em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e a Estratégia Global para Mulheres, Crianças e Adolescentes para o período de 2016 a 2030.

As gestações na adolescência acarretam riscos à saúde das jovens e podem resultar em evasão escolar e restrições no acesso ao mercado de trabalho, perpetuando o ciclo da pobreza. Nesse contexto, a estratégia adotada pela SMS busca conscientizar as adolescentes sobre as consequências de uma gravidez indesejada e garantir suporte caso a gravidez ocorra.

O trabalho realizado nas unidades básicas de saúde abrange ações educativas que visam integrar saúde e educação, além de promover um acompanhamento abrangente que inclui apoio familiar e comunitário. A SMS realiza diversas atividades ao longo do ano através da Coordenadoria de Atenção Básica (CAB), conectando as áreas dedicadas à Saúde da Criança e do Adolescente e à Saúde da Mulher.

Nas 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) espalhadas pela cidade, são oferecidas consultas ginecológicas para jovens e adolescentes. Profissionais multidisciplinares atuam para proporcionar acolhimento integral às adolescentes, abordando tanto suas necessidades físicas quanto emocionais.

A disponibilidade de informações sobre métodos contraceptivos é essencial na prevenção das gestações precoces. Essas orientações são oferecidas durante atendimentos individuais e coletivos, bem como por meio de visitas domiciliares. A rede municipal disponibiliza diversos métodos contraceptivos, incluindo pílulas orais e métodos de longa duração como implantes subdérmicos e dispositivos intrauterinos (DIUs). Somente em 2024, foram inseridos 15.667 implantes subdérmicos na rede municipal.

O Programa Saúde na Escola (PSE), realizado em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação (SME), também desempenha um papel crucial na promoção da saúde entre os adolescentes. “As iniciativas focam no desenvolvimento dos projetos pessoais dos jovens“, afirma Athenê Maria de Marco, coordenadora da Saúde da Criança e do Adolescente da SMS.

A médica Tatiana Medeiros lidera uma equipe na UBS Vila Roschel e tem sido reconhecida por suas ações voltadas à redução das gestações precoces. Desde sua atuação em comunidades vulneráveis no extremo Sul da capital paulista, Tatiana notou um alto índice de gravidezes entre adolescentes e se empenhou em mudar essa realidade por meio do aumento no acesso a métodos contraceptivos eficazes.

As iniciativas incluem treinamento das equipes de saúde para uma abordagem compreensiva sobre os fatores que contribuem para as gravidezes na adolescência. A capacitação envolve profissionais da saúde e educadores que trabalham juntos para fornecer informações adequadas aos adolescentes sobre planejamento familiar.

O programa Mãe Paulistana é outra ação importante que oferece acompanhamento integral às gestantes adolescentes durante toda a gravidez e pós-parto. O programa já assistiu quase 500 mil gestantes nos últimos seis anos, assegurando consultas regulares e acesso a exames laboratoriais essenciais.